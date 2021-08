Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Beim Einparken weißen Golf GTI beschädigte und dann abgehauen - Polizei sucht Unfallzeugen (02.08.2021)

Allensbach, Lkr. Konstanz (ots)

Zu einer Unfallflucht, die sich am Montagvormittag in der Scheffelstraße nach einem Parkvorgang ereignet hat und bei welcher ein Unbekannter gegen einen geparkten VW Golf gefahren ist, sucht die Polizei Allensbach Unfallzeugen. Am Montag, im Zeitraum zwischen 07 Uhr und 12 Uhr fuhr ein Unbekannter vor dem Anwesen Scheffelstraße 15 vermutlich beim Einparken gegen einen dort abgestellten weißen VW Golf GTI. Ohne sich um die Schadensregulierung des am hinteren Stoßfänger des Golfs verursachten Schadens in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. An dem Verursacherfahrzeug dürften graue Kunststoffstoßfänger angebracht sein. Nun sucht die Polizei Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich mit dem Polizeiposten Allensbach (07533 97149) in Verbindung zu setzen.

