Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Dettingen) Geparktes Auto in der Allensbacher Straße angefahren und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (02.08.2021)

Konstanz-Dettingen (ots)

Im Verlauf des Montags, in der Zeit von 05 Uhr bis 15 Uhr, ist ein Unbekannter in der Allensbacher Straße vor Gebäude Nummer 3 zu dicht an einem dort geparkten Hyundai vorbeigefahren und hat diesen gestreift. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an dem Hyundai in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Nun ermittelt die Polizei Allensbach (07533 97149) wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell