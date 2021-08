Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz, L 191) Drei leicht verletzte Personen nach heftigem Auffahrunfall (02.08.2021)

Engen, Lkr. Konstanz, L 191 (ots)

Zu einem heftigen Auffahrunfall, bei welchem drei Personen leicht verletzt worden sind, ist es am Montagnachmittag auf der Landesstraße 191 am Ortseingang von Engen aus Richtung Welschingen gekommen. Kurz vor 16 Uhr fuhren mehrere Fahrzeuge von Welschingen in Richtung Engen. Kurz nach dem Ortseingang Engen musste ein 52-jähriger Fahrer eines 5er BMWs wegen eines vor ihm abbiegenden Fahrzeugs stark abbremsen. Ein dem BMW folgender 18 Jahre junger Fahrer eines VW Golfs reagierte zu spät und prallte mit seinem Wagen massiv gegen das Heck des bremsenden BMWs. Bei dem Unfall zogen sich beide Autofahrer sowie eine 18-jährige Beifahrerin im Golf leichte Verletzungen zu und mussten von den mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräften zur weiteren Behandlung in die Klinik nach Singen gebracht werden. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro. Nach der Unfallaufnahme kümmerten sich Abschleppdienste um die nicht mehr fahrbereiten Wagen. Auch die Feuerwehr Engen war mit vier Fahrzeugen und 19 Mann bei dem Unfall eingesetzt.

