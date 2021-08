Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Junger Mann randaliert in der Brüelstraße, wirft Mülltonnen um und beschädigt eventuell Autos - Polizei sucht geschädigte Fahrzeugbesitzer (03.08.2021)

Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags hat ein 22 Jahre junger Mann, zu Fuß in der Brüelstraße unterwegs, randaliert, laut Musik gehört und mehrere Mülltonnen auf die Straße geworfen. Anwohner hörten gegen 04.30 Uhr den Lärm, verständigten die Polizei und gaben dabei an, dass der junge Mann vermutlich auch geparkte Autos beschädigt haben könnte. Die eingesetzte Polizeistreife konnte den 22-Jährigen in der angrenzenden Fischenzstraße feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Auch stellten die Beamten bei der Überprüfung der Brüelstraße mehrere umgeworfene Mülltonnen fest, fanden allerdings keine beschädigten Autos. Nun bittet die Polizei Fahrzeugbesitzer, welche an ihren in den frühen Morgenstunden des Dienstags in der Brüelstraße geparkten Autos Beschädigungen feststellen, sich beim Polizeirevier Konstanz (07531 995-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell