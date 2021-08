Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Wollmatingen) Kupferkabel von Baustelle gestohlen (02.08.2021)

Konstanz-Wollmatingen (ots)

Unbekannte haben am Wochenende von einer Baustelle in der Schwaketenstraße Kupferkabel entwendet. Zwischen Samstag 14 Uhr und Montag 7 Uhr drangen die Täter in die Baustelle "Schwaketenbad" ein und klauten insgesamt 56 Meter Starkstromkabel und andere mehradrige Kabel für unterschiedliche Stromversorgungen. Die Kabel waren bereits in den Räumen ausgelegt und wurden dort abgeschnitten. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Personen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten in Wollmatingen, Telefon 07531 94299-0, in Verbindung zu setzen.

