Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, Lkr. Konstanz) Farbschmierereien im Schulhof der Gemeinschaftsschule - Polizei bittet um Hinweise (30./31.07.2021)

Steißlingen, Lkr. Konstanz (ots)

Am vergangenen Wochenende, im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen, haben unbekannte Täter eine Holzwand im Schulhof der Gemeinschaftsschule an der Kirchstraße mit einem Farbstift beschmiert. Möglicherweise handelt es sich bei den Tätern um Jugendliche oder auch Schüler der Gemeinschaftsschule, die sich in den späten Abendstunden des Freitags auf dem Schulhof aufgehalten haben. Die Polizei Steißlingen (07738 97014) ermittelt nun wegen der durch die Schmierereien begangenen Sachbeschädigung und bittet um sachdienliche Hinweise.

