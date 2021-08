Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Einbruch in die Sozialstation St. Wolfgang (01.08.2021)

Engen, Lkr. Konstanz (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, kurz vor 04 Uhr, sind unbekannte Täter in die Sozialstation St. Wolfgang in der Schillerstraße eingebrochen und haben hierbei Sachschaden in Höhe von rund 400 Euro angerichtet. Mittels einer alten Holzleiter aus dem Garten der Sozialstation kletterten die Eindringlinge an der Gebäudewand bis zum Fenster eines Sozialraumes im ersten Obergeschoss, hebelten das Fenster auf und gelangten so in das Innere der Sozialstation. Beim Betreten des Gebäudes lösten die Täter einen Alarm aus und wurden deshalb vermutlich von ihrem beabsichtigten Beutezug abgehalten. Ohne Beute gemacht zu haben, flüchteten die Einbrecher aus dem Gebäude. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass dieser Einbruch mit einem Einbruch in ein Gardinengeschäft in derselben Nacht (wir berichteten bereits) zusammenhängt. Die Polizei Engen (07733 94090) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

