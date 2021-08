Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Lkrs. VS) Traktor kracht in Golf - Zeugen gesucht

Donaueschingen (ots)

Die Polizei Donaueschingen sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am letzten Freitag gegen 17.30 Uhr in der Bräunlinger Straße ereignet hat. Dort krachte an der Ampelanlage zur Eichendorffstraße ein schwerer Traktor mit Anhänger in das Heck eines VW Golf, der durch die Wucht des Aufpralls in die Kreuzung geschleudert wurde. Die 65-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 25-jährige Fahrer des Fendt-Traktors blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden des Unfalls auf 10.000 Euro. Da der Unfallhergang immer noch unklar ist, sucht die Polizei Donaueschingen unter Telefon 0771 837830 weitere Zeugen, die hierzu Angaben machen können.

