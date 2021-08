Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Transporter beschädigt (31.07. - 01.08.2021)

Tuttlingen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen vergangenem Samstag, 18 Uhr und dem gestrigen Sonntag um 17.15 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand einen Renault beschädigt. Der Transporter war im genannten Zeitraum in der Ehrenbergstraße am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 11 abgestellt. Im Anschluss wies die rechte Kofferraumtüre eine daumengroße Eindellung auf. Hinweise auf die Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Tuttlingen (Tel. 07461/941-0) entgegen.

