POL-KN: (Bubsheim) Gegen geparktes Auto gefahren - Zeugen gesucht (01.08.2021)

Bubsheim (ots)

Ein Unbekannter hat am Sonntag zwischen 0.30 Uhr und 17.45 Uhr ein geparktes Auto touchiert und hierdurch beschädigt. Der betroffene Seat parkte in der Straße "Im Schnarz" am Straßenrand auf Höhe der Hausnummer 34 und wies anschließend an der rechten Fahrzeugseite Beschädigungen auf. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei 1.500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel. 07424 9318-0) entgegen.

