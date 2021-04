Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kürten (ots)

Gestern (20.04.) um 14:40 Uhr ist ein Pedelecfahrer in Kürten-Offersmannsheide bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Eine 29-jährige Kürtenerin ist mit ihrem VW von der Offermannsheider Straße nach rechts in die Sülztalstraße abgebogen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden Pedelecfahrer, der dabei entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung fuhr. Hinzu kam für beide eine Sichtbehinderung durch einen parkenden Lieferwagen.

Der Pedelecfahrer, ein 80-jähriger Lindlarer, verletzte sich bei dem Sturz so schwer, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden am Pkw betrug circa 400 Euro, am Pedelec circa 1000 Euro. (ct)

