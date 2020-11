Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Buxtehuder Ermittler suchen Fahrradeigentümer

StadeStade (ots)

Am 25.10. wurde in Buxtehude ein 10-jähriger Junge in der Bahnhofstraße mit einem Tandem der Marke BATAVUS angetroffen. Da kein Herkunftsnachweis für das Rad erbracht werden konnte, gehen die Ermittler jetzt von einem Diebstahl aus und suchen den rechtmäßigen Eigentümer.

Am 02.11. wurde der Polizei ein Fahrraddiebstahl am Bahnhof gemeldet. Im Rahmen der Fahndung konnten dann ein 37-jähriger Mann und eine 33-jährige Frau aus Hamburg angetroffen werden, die zwei Fahrräder der Marken KETTLER und CURTIS dabeihatten, die offenbar vorher entwendet wurden. Auch hier suchen die Ermittler nun die rechtmäßigen Eigentümer der sichergestellten Räder.

Bei der Kontrolle hatten die beiden Tatverdächtigen noch einen zusätzlichen Sattel in der Packtasche und auch hier wird nach einem Geschädigten gesucht, dem an dem Tag ein Sattel möglicherweise am Buxtehuder Bahnhof entwendet wurde.

Die Eigentümer der Fahrräder sowie evtl. weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 bei der Buxtehuder Polizei zu melden.

Fotos der Räder in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

