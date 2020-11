Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Einbrecher in Fredenbeck, Kind fast angefahren - Polizei sucht unbekannten Autofahrer

StadeStade (ots)

1. Einbrecher in Fredenbeck

Bisher unbekannte Einbrecher sind zwischen Freitag, den 30.10., 11:1 5 h und Montag, den 02.11., 13:00 h in Fredenbeck in der Straße Osterende nach dem Aufhebeln eines Fensters in das Innere eines dortigen Einfamilienhauses eingestiegen.

Was bei der anschließenden Dursuchung aller Räumlichkeiten erbeutet werden konnte, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird zunächst auf mindestens mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fredenbeck unter der Rufnummer 04149-933510.

2. Kind fast angefahren - Polizei sucht unbekannten Autofahrer

Am vergangenen Mittwoch, den 28.10. ist es gegen 15:15 h zu einem Beinaheunfall in der Sachsenstraße in Stade gekommen.

Ein bisher unbekannter Autofahrer hatte an einem dortigen Fußgängerüberweg den Vorrang eines 12-jährigen Jungen übersehen und war einfach gefahren ohne anzuhalten.

Das Kind musste zur Seite springen, um nicht angefahren zu werden, wurde durch Glück dabei aber nicht verletzt.

Eine Autofahrerin mit Kindern in einem weißen Auto hatte zur der Zeit am Zebrastreifen angehalten um das den Jungen rüber zu lassen, diese wird als wichtige Zeugin gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Die Ermittler suchen nun den Autofahrer und bitten Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 bei der Stader Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade