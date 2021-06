POL-FR: - Zell im Wiesental: Auto vermutlich von Radfahrer beschädigt - Polizei sucht Zeugen! - Schopfheim: Auto bei Ausparken beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Polizeipräsidium Freiburg

Freiburg (ots)

Zell im Wiesental: Auto vermutlich von Radfahrer beschädigt - Polizei sucht Zeugen!

Ein Sachschaden von rund 1500 Euro wurde am Sonntag, 13.06.2021, zwischen 01.30 Uhr und 18.00 Uhr, an einem Mercedes verursacht, welcher in der Belchenstraße kurz vor der Einmündung zur Obermattstraße geparkt war. Vermutlich wurde der Schaden von einem Radfahrer verursacht, der beim Vorbeifahren das Fahrzeug streifte und dabei das hintere linke Rücklicht sowie den Kotflügel beschädigte. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bittet Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Schopfheim: Auto bei Ausparken beschädigt - Polizei bittet um Hinweise!

Seinen BMW parkte am Samstag, 12.06.2021, um kurz nach 10.00 Uhr, ein 69 Jahre alter Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Auf der Gänsmatt". Als der 69-jährige gegen 10.50 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war dieses beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

