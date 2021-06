Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Mehrere Auseinandersetzungen und Flaschenwürfe am Wochenende - Polizei räumt Platz der Alten Synagoge

Freiburg (ots)

In den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag (11.06.2021-13.06.2021) ist es auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg zu größeren Menschenansammlungen gekommen. Die Polizei war aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Wochen verstärkt präsent und konnte durch frühzeitiges Einschreiten viele Situationen und Konflikte entschärfen. Dennoch kam es in beiden Nächten zu Straftaten.

In der Nacht auf Samstag hielten sich in der Spitze circa 500 Personen im Bereich Platz der Alten Synagoge auf. Im Laufe der Nacht nahm die Polizei mehrere Vorfälle auf, darunter ein Handtaschendiebstahl, der mutmaßliche Raub eines Handys sowie mehrere körperliche Auseinandersetzungen. Ein Tatverdächtiger, der zuvor eine Frau unsittlich berührt haben soll, konnte vor Ort vorläufig festgenommen werden. Zwei Personen, die aufeinander einschlugen, mussten von der Polizei getrennt werden, wobei eine Polizeibeamtin leicht verletzt wurde. Zu fortgeschrittener Stunde stieg die Anzahl der festgestellten Verstöße, sodass die Polizei gegen 4 Uhr die noch verbliebenen Personen aufforderte, den Platz zu verlassen.

In der Nacht auf Sonntag hielten sich in der Spitze zwischen 0 und 1 Uhr schätzungsweise bis zu 800 Personen im dortigen Bereich auf, größere Menschenansammlungen wurden auch im "Bermuda-Dreieck" festgestellt. Ab circa 22 Uhr wurden im Innenstadtbereich (Lederleplatz/Augustinerplatz/Seepark/Mensagarten etc.) zahlreiche Ruhestörungen gemeldet. Es kam vereinzelt zu Vorfällen, die ein polizeiliches Einschreiten erforderten, darunter auch zwei körperliche Auseinandersetzungen.

Um circa 3.15 Uhr kam es auf dem Platz der Alten Synagoge infolge einer Streitigkeit zunächst zu einem Gerangel zwischen mehreren Personen und schließlich zu Würfen von Gegenständen (Gläser, Flaschen), auch in Richtung der Polizei. Daraufhin wurde zur Räumung des Platzes eine größere Anzahl von Polizeikräften zusammengezogen. Auch während der Räumung kam es zu Flaschenwürfen, weshalb die eingesetzten Beamtinnen und Beamten zum Schutz ihre Helme aufsetzen mussten.

