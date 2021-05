Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tönning - Vorsicht: Trickdiebe unterwegs! Tipps Ihrer Polizei

Tönning (ots)

Am Mittwochnachmittag (26.05.21), gegen 17.15 Uhr, ist es zum Trickdiebstahl einer Geldbörse auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Friedrochstädter Chaussee in Tönning gekommen.

Ein 30-40 Jahre alter Mann und ein 8-10 Jahre altes Mädchen haben einen 74-jährigen Rentner am Einkaufswagenständer die Geldbörse entwendet. Das Kind täuschte ein Krankheitsfall durch Hinfallen vor, der Geschädigte bückte sich, um dem Mädchen zu helfen und der Mann entwendete unbemerkt die Geldbörse des Rentners aus dessen Gesäßtasche. Anschließend ist es ziemlich zeitnah zu diversen Geldabhebungen mit einem Gesamtschaden von knapp 3.000 Euro gekommen.

Der Dieb wird wie folgt beschrieben:

-ca. 170-175 cm groß und kräftig -ca. 35-40 Jahre alt -schwarzes Haar -bekleidet mit einem dunkelbraunen Pullover und einer dunklen Hose

Das Mädchen war schlank, hatte schulterlanges braunes Haar und trug beigefarbene Kleidung.

Die Kriminalpolizei in Husum hat die Ermittlungen dieses Trickdiebstahls aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber zu den o.g. Personen um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 04841-8300.

Tipps Ihrer Polizei:

Betrüger setzen oft auf die Hilfsbereitschaft älterer Menschen. Seien Sie äußerst wachsam! Bewahren Sie Ihr Portemonnaie am besten in Innentaschen der Jacke oder am Körper auf und lassen Sie Handtaschen und Wertgegenstände nicht aus den Augen. Trick- bzw. Taschendiebe und Diebinnen sind äußerst geschickt und schnell. Weitere Tipps finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell