Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Unfallflucht in der Fahrenbreite, Zeugen gesucht

Holzminden (ots)

Am 11.02.2021, gegen 10.00 Uhr, ereignete sich in der Fahrenbreite in Holzminden, im Bereich der Hausnummer 26, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallverursacher mit seinem Pkw gegen eien am Fahrbahnrand geparkten Pkw Renault eines 43-jähringen Holzmindeners gestoßen ist. Zuvor soll der Verursacher laut einer bisherigen Zeugenaussage mit seinem Fahrzeug gegen eine am Fahrbahnrand abgestellte Papiermülltonne gestoßen sein. Bei dem unfallverursachenden Pkw könnte es sich um einen schwarzen Kleinwagen handeln. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Wer kann Hinweise zu dem Verkehrsunfall machen? Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Holzminden unter 05531/9580

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell