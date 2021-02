Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht durch einen möglicherweise alkoholisierten Fahrzeugführer

Coppenbrügge (ots)

Am 08.02.2021, gegen 20:15 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Tankstelle in Coppenbrügge zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Mercedes stieß beim Rückwärtsfahren gegen einen auf dem Hof der Tankstelle ordnungsgemäß geparkten Seat. Durch den Zusammenstoß wurde die hintere Fahrzeugtür des Seat erheblich eingedellt. Der Fahrer des Mercedes verließ anschließend die Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Durch die Angaben eines Zeugen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden. Am Fahrzeug des 35-Jährigen aus Coppenbrügge konnte ein korrespondierender Schaden festgestellt werden. Im Rahmen der Befragung stellten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,3 Promille. Aufgrund der zeitlichen Nähe zum Unfallgeschehen erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer bereits zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert gewesen sein könnte. Aus diesem Grund wurde gegen den Unfallverursacher ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Hierfür wurde dem 35-Jährigen eine gerichtsverwertbare Blutprobe zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration entnommen. Zudem wurde der Führerschein des Unfallverursachers vorläufig sichergestellt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2.100EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell