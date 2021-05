Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Heiningen - Um Bargeld erleichtert

Am Donnerstag sollen zwei Unbekannte in Heiningen einen 15-Jährigen um sein Geld gebracht haben.

Ulm (ots)

Zwischen 21.30 und 21.45 Uhr soll der 15-Jährige in der Riedstraße im Bereich eines Einkaufsmarktes gelaufen sein. Ein schwarzer Mercedes soll neben ihm gehalten haben und zwei unbekannte Männer seien ausgestiegen. Die sollen von ihm Geld gefordert haben. Nachdem das vom 15-Jährigen verneint wurde, sollen sie auf ihn eingeschlagen haben. Dabei erlitt er leichte Verletzungen im Gesicht. Aus seiner Jackentasche sollen sie die Geldbörse genommen und Bargeld darauf mitgenommen haben. Danach begaben sie sich in ihr Auto und fuhren weg. Im Anschluss begab sich der 15-Jährige nach Hause. Die Polizei wurde gegen 22.15 Uhr von dem Vorfall informiert und fahndete nach den Unbekannten. Die Kriminalpolizei Göppingen (Telefon 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die sucht nun nach den beiden Unbekannten. Die sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Unterwegs waren sie mit einem schwarzen Mercedes. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 21 und 22 Uhr in der Riedstraße gesehen haben.

