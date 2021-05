Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ingoldingen - Gegen Baum geprallt

Schwere Verletzungen erlitt ein 20-Jähriger am Donnerstag bei Ingoldingen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 20-Jährige mit seinem Renault Transporter von Ingoldingen in Richtung Steinhausen. In einer Linkskurve verlor er gegen 18.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nach etwa 100 Metern frontal gegen einen Baum. Bei dem Unfall erlitt der junge Mann schwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro. Die Straße war bis etwa 21 Uhr voll gesperrt.

