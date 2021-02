Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Pkw zerkratzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Sachschaden von etwa 500 Euro richtete ein bislang unbekannter Täter an, der zwischen Dienstag, 18.00 Uhr und Mittwoch, 07.30 Uhr im Akazienweg in Gerlingen sein Unwesen trieb. Der Unbekannte zerkratzte einen Ford, der am Fahrbahnrand geparkt war. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0, in Verbindung zu setzen.

