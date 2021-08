Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B 33) Zwei Autofahrerinnen halten sich nicht an Verkehrsvorschriften und verursachen grob verkehrswidrig Verkehrsunfall (31.07.2021)

Allensbach, B 33 (ots)

Mit zu hoher Geschwindigkeit auf dem neuen Teilabschnitt der Bundesstraße 33 von Allensbach in Richtung Singen unterwegs haben zwei Autofahrerinnen beim gegenseitigen Überholen am Samstagabend, gegen 18.45 Uhr, einen Unfall verursacht und sind dabei leicht verletzt worden. Nach Angaben von Zeugen beschleunigten die beiden Frauen, eine 30-Jährige mit einem Mercedes und eine 32-Jährige mit einem VW Polo, schon ab Beginn des neuen Teilabschnitts der B 33 zwischen Allensbach und der Anschlussstelle Allensbach West auf über 120 km/h, anstatt der erlaubten 100 Kilometer pro Stunde. Im weiteren Verlauf kam es zu gegenseitigem dichten Auffahren und Überholmanövern, wobei auch rechts überholt wurde. In der Folge zog die 32-jährige Polo-Fahrerin plötzlich die Handbremse, vermutlich um die folgenden Mercedes-Fahrerin auszubremsen. Aufgrund der gezogenen Handbremse mit qualmenden Reifen verlor die Polo-Fahrerin die Kontrolle über ihren Wagen, wodurch es zur Kollision mit dem Mercedes und anschließend mit den Mittelleitplanken kam, ehe der Polo beschädigt stehen blieb. Zeitgleich kam der Mercedes von der Fahrbahn ab, durchquerte einen Grünstreifen und kam dann ebenfalls beschädigt auf der B 33 zum Stehen. Beide Autofahrerinnen zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und mussten mit eintreffenden Rettungskräften in umliegende Kliniken gebracht werden. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. Auf beide Frauen kommt nun ein Strafverfahren wegen ihres verkehrswidrigen Verhaltens zu.

