Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfall mit rund 6.000 Euro Schaden (02.08.2021)

Konstanz (ots)

Rund 6.000 Euro Sachschaden an einem Mercedes Vito und an einem VW Passat sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Montag, gegen 09.15 Uhr, an der Einmündung Moltkestraße und Eisenbahnstraße zugetragen hat. Eine 44-jährige Frau bog mit einem VW Passat von der Eisenbahnstraße nach links auf die Moltkestraße ab. Hierbei schnitt die Frau so sehr den Einmündungsbereich, dass es zu einer Kollision mit einem Taxi des Typs Mercedes Vito kam, dessen Fahrer auf der Moltkestraße in Richtung Zähringerplatz unterwegs war. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

