POL-FR: Lörrach: Brandalarm in Firma

Am Donnerstag, 15.04.2021, kurz nach 13:00 Uhr, hat der Brandalarm in einer Firma in Lörrach ausgelöst. Vermutlich war dieser durch Schweißarbeiten und eines dadurch entzündeten Karton ausgelöst worden. Die Feuerwehr, die mit 20 Einsatzkräften vor Ort war, brauchte nicht eingreifen. In den Betriebsräumen wurden mehrere mit Einmalhandschuhen abgedeckte Rauchmelder festgestellt. Hierzu dauern die Abklärungen und Ermittlungen noch an.

