Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Kindergarten

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag, 15.04.2021, sind Unbekannte in einen Kindergarten in Lörrach eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude, das in der Straße Im Homburg liegt. Zunächst drangen sie in den Keller ein, dann über eine Terrassentüre in die eigentlichen Räumlichkeiten des Kindergartens. Im Innern wurde die Türe zum Büro und zumindest ein Schrank aufgebrochen. Wertvolles fanden die Täter nicht, eine kleine Handkasse mit einem geringen Münzgeldbetrag wurde entwendet. Das Polizeirevier Lörrach (Kontakt 07621 176-0) ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell