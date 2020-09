Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Evershagen Die Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 19.09.2020, gegen 04:30 Uhr, kam es in dem Mehrfamilienhaus in der Adam-J.-Krusenstern-Straße 27 in Rostock-Evershagen zu einer Brandstiftung. Nach bisherigen Erkenntnissen zündeten unbekannte Täter einen an einer Wohnungstür hängenden Kunststoffkranz an. Dieser fiel daraufhin zu Boden und brannte dort weiter. Dabei entwickelte sich starker Rauch, der zur Auslösung des Brandmelders führte. Noch bevor die Feuerwehr und die Polizei eintrafen, hatte ein Nachbar den Brand bereits gelöscht. Zur Spurensuche und -sicherung kam der Kriminaldauerdienst zum Einsatz, ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet. Zur Aufklärung der Brandstiftung sucht die Polizei nun Zeugen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Rostock unter der Telefonnummer 0381 4916 1616 zu melden. Isabel Wenzel, Polizeihauptkommissarin Dienstgruppenleiterin Polizeirevier Rostock Lichtenhagen

