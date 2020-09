Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Streit zwischen Hundehaltern - Nachtrag

Recklinghausen (ots)

Nach dem Streit in einem Waldstück zwischen Hundehaltern hat sich der gesuchte Tatverdächtige gemeldet. Der Mann aus Marl kam am Montagabend selbst zur Wache. Er wird verdächtigt, am Montagvormittag in der Haard Schüsse abgegeben zu haben. Verletzt wurde dabei niemand. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Der Link zur Ursprungsmeldung von Montag: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/4713026

