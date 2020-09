Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Streit zwischen Hundehaltern

Recklinghausen (ots)

Am Montagvormittag, gegen 10:00 Uhr, kam es zu zunächst verbalen Streitigkeiten zwischen Hundehaltern in einem Waldstück der Haard an der Halterner Straße. Ein unbekannter Mann geriet in Streit mit einem 57-jährigen Marler und einer 52-jährigen Marlerin. Der Unbekannte zog im weiteren Verlauf eine Schusswaffe und schoss in Richtung der beiden. Verletzt wurde niemand. Der 57-Jährige folgte dem Mann und konnte den Tatverdächtigen später noch einmal antreffen. Der schoss erneut in seine Richtung.

Bei der Fahndung nach dem Tatverdächtigen wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Bislang war die Fahndung ohne Erfolg.

Personenbeschreibung: männlich, 60-70 Jahre alt, schwarze längere Jacke, blaue Jeans, er hatte einen schwarzen Labrador mit kupiertem Schwanz dabei

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

