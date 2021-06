Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Konrad-Adenauer-Straße

Taschendiebstahl

Coesfeld (ots)

Nach einem Einkauf stahlen Unbekannte einer Lüdinghauserin ihre Geldbörse aus dem Fahrradkorb. Die Frau befand sich gegen 10 Uhr beim Bäcker im dortigen Supermarkt. Nach dem Einkauf legte sie ihre Geldbörse unter ihren Einkauf in den Korb. Zuhause stellte sie das Fehlen der Geldbörse fest. Diese wurde am Nachmittag in Dülmen-Hiddingsel aufgefunden. Es fehlte die EC-Karte und das Bargeld. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

