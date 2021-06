Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hüttenweg

Geldbörse während des Einkaufs gestohlen

Coesfeld (ots)

Aus der Handtasche stahlen Unbekannte am Montag(28.6.) die Geldbörse einer Seniorin. Sie befand gegen 9.30 Uhr sich vor einem Bekleidungsgeschäft und schaute sich dort die Auslagen an. Als sie in das Geschäft gehen wollte, fiel ihr auf, dass ihre Handtasche geöffnet und ihr Portemonnaie gestohlen wurde. Hinweise zu verdächtigen Personen kann die Seniorin nicht machen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

