Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße

Baucontainer aufgebrochen

Coesfeld (ots)

Beute machten Einbrecher am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle an der Dülmener Straße. Insgesamt fünf Baucontainer wurden von den bislang unbekannten Tätern aufgebrochen. Bereits um auf das Gelände zu gelangen, brachen die Täter einen Zaun auf. Zum Diebesgut konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung keine Angaben gemacht werden. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 25.6., 13 Uhr, und Montag, 28.6., 06.30 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

