Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, L551

Unfall mit zwei Verletzten

Coesfeld (ots)

Am 28.06.2021, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein 38-jähriger Dülmener mit seinem Auto die Weseler Straße in Appelhülsen in Fahrtrichtung Buldern. Ein 25-jähriger Münsteraner beabsichtigte mit seinem Auto, aus der Straße "Marienplatz", nach links, auf die Weseler Straße abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er den von links kommenden Dülmener. Es kam zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die zwei Unfallbeteiligten wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell