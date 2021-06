Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Elsa-Brändström-Straße

Gullideckel ausgehoben

Coesfeld (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen kam zum Glück niemand zu Schaden. In der Nacht zum Samstag (26.6.) gegen 4.30 Uhr konnte der Zeuge mehrere Personen beobachten, die einen Gullideckel aus seiner Halterung heraushoben und auf der Fahrbahn ablegten. Die alarmierten Polizisten setzten den Gullideckel wieder ein, bevor jemand zu Schaden kam. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich nicht um einen Streich, sondern um eine Straftat handelt. Durch das entstandene Loch in der Fahrbahn könnten Autos beschädigt oder sogar Radfahrer und Fußgänger verletzt werden. Weitere Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

