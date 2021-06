Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Byinkstraße

Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Im der Zeit vom 24.06.2021, 12.00 Uhr bis 25.06.2021, 13.10 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus auf der Byinkstraße in Ascheberg, Davensberg ein. Um in das Hausinnere zu gelangen, brachen sie das Seitenfenster des Gäste-WC auf und durchsuchten dort sämtliche Räume. Aufgrund dessen, dass die Bewohner alle Zimmertüren separat abgeschlossen hatten, gelangten die Täter nicht in jeden Raum.

Zum Diebesgut konnte noch nichts gesagt werden.

Hinweise an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

