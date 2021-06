Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf der Heide

Autoreifen zerstochen

Coesfeld (ots)

Gleich an zwei Autos wurde in der Nacht zum Samstag (26.6.) Reifen zerstochen. Beide Autos waren auf der Straße Auf der Heide geparkt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell