Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Billerbecker Straße

Radfahrer stößt mit Fußgänger zusammen

Coesfeld (ots)

Am 26.06.2021 kam es gegen 02:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Billerbecker Straße in 48249 Dülmen. Ein 19 jähriger Dülmener befuhr mit seinem Mountainbike, den an die Fahrbahn angrenzenden Geh- und Radweg der Billerbecker Straße, in Fahrtrichtung Rorup. Ein gleichaltriger Dülmener nutzte als Fußgänger den Geh- und Radweg der Billerbecker Straße ebenfalls in Richtung Rorup. Unmittelbar vor der Unterführung der BAB 43,kam es zu einem Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei beide Unfallbeteiligten zu Fall kamen. Der Fußgänger wurde dabei erheblich verletzt. Er wurde daher mit dem hinzugerufenen Rettungswagen in das Krankenhaus Coesfeld gebracht. Beide Unfallbeteiligten waren alkoholisiert. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell