Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474

Beschädigtes Motorrad aufgefunden

Coesfeld (ots)

Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer befuhr am 25.06.2021, gegen ca. 23:15 Uhr, die Bundestraße 474, aus Richtung der Autobahn 43 (Abfahrt Dülmen Nord) kommend. Im Bereich des Abbiegestreifens, der im weiteren Verlauf zum Kreisverkehr an der Landstraße 551 (Münsterstraße) führt, fiel dem Autofahrer ein Metallteil auf der Fahrbahn auf. Bei der Nachsuche in dem gemeldeten Bereich konnte neben beschädigten Verkehrszeichen, einer Bremsspur, Bekleidungsgegenständen eines Motorradfahrers auch ein verunfalltes Motorrad aufgefunden werden. Der oder die Fahrzeugnutzer konnten aber nicht am Unfallort angetroffen werden. Da die Polizei nicht ausschließen konnte, dass sich der Fahrzeugführer bzw. dessen Sozius noch in Nähe des Unfallortes in hilfloser Lage befinden, wurde ein Polizeihubschrauber für Suchmaßnahmen hinzugezogen. Weder der Fahrzeugführer oder ein möglicher Beifahrer konnten im Bereich Quellberg angetroffen bzw. aufgefunden werden. Nach Auswertung des vorhandenen Spurenbildes ist anzunehmen, dass der Motorradfahrer die B474 in Fahrtrichtung Lüdinghausen befuhr. Im Bereich der Auffahrt Dülmen beabsichtigte er offensichtlich dem Fahrbahnverlauf der Auffahrt zu folgen. Hierbei kam er nach links von der Fahrbahn ab und geriet auf die Fahrbahnbankette. Im weiteren Verlauf touchiert er ein Verkehrszeichen und kam zu Fall. Das Motorrad wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell