Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Martin-Luther-Straße

Vandalen am Werk - Zeuge gesucht

Coesfeld (ots)

In der Nacht zum Freitag (25.6.) um kurz nach Mitternacht beschädigten Unbekannte eine Schaufensterscheibe an einem Gebäudekomplex an der Martin-Luther-Straße. Weiterhin wurden zwei Firmenbanner von dem im Umbau befindlichen Gebäude durch Feuer beschädigt. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

