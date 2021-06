Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L 874

Auto überschlägt sich, 2 Fahrzeuginsassen schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Am Donnerstag (24.06.2021) gegen 16:15 Uhr befuhr die 43-jährige Billerbeckerin mit ihrer 7-jährigen Tochter auf dem Beifahrersitz (mit Sitzerhöhung) mit dem Auto die L 874 aus Richtung Havixbeck (Gaststätte Klute) in Richtung Altenberge. Ausgangs einer Linkskurve (50m vor der Zufahrt Gennerich 53) kam die Billerbeckerin aus unbekannten Gründen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend versuchte sie gegenzusteuern und kam im weiteren Verlauf nach links von der Fahrbahn ab und geriet in den dortigen Straßengraben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Wagen nach oben geschleudert und touchierte mit dem Dach einen Strommast. Das Auto kam nach einer weiteren Drehung auf der Seite zum Stillstand. Beide Personen konnten noch selbstständig den Pkw verlassen. Die Billerbeckerin wurde mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht. Das 7-jährige Mädchen klagte über Rückenschmerzen und wurde mittels RTH zur Uniklinik Münster geflogen.

Am Pkw entstand Totalschaden. Der Strommast wurde durch die Kollision abgerissen. Die Stromleitungen verliefen oberhalb der Unfallstelle. Erst nach Stillegung des Stromkreises konnte die Bergung des Autos erfolgen. Die Feuerwehr streute auslaufende Betriebsstoffe ab. Der Wagen wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die L874 in beide Richtungen gesperrt. Die Vollsperrung konnte gegen 18:20 Uhr aufgehoben werden.

Das Stromnetzunternehmen führte unverzüglich eine Reparatur des Anschlusses durch. Aufgrund der Beschädigung der Stromleitung blieb die L 874 für die Dauer der Reparatur einseitig in Fr Havixbeck gesperrt.

