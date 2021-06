Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberger Straße

E-Scooter ohne Kennzeichen unterwegs

Coesfeld (ots)

Aufgrund eines fehlenden Kennzeichens kontrollierten Polizisten in der Nacht zum Donnerstag (25.6.) gegen Mitternacht einen E-Scooter. Der 22-jährige Fahrer konnte keinen Versicherungsnachweis vorweisen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Versicherungsschutz. In diesem Zusammmenhang weist die Polizei darauf hin, dass E-Scooter mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein müssen. Dieser Versicherungsschutz wird immer für ein Jahr abgeschlossen und endet am letzten Tag des Monat Februar, wobei die Farbe jährlich gewechselt wird. Immer wieder werden Fahrzeuge ganz ohne Kennzeichen oder mir falschen Kennzeichen festgestellt, so dass kein Versicherungsschutz besteht.

