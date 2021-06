Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerer Sturz mit Pedelec

Lichtenau (ots)

(mb) Bei einer Radtour am Dienstagabend ist eine Radlerin mit ihrem E-Bike gestürzt.

Die Frau war in einer Radlergruppe gegen 22.05 Uhr von Lichtenau nach Husen unterwegs. Am Attelner Berg stürzte die Frau. Vermutlich war ihr bei einer Geschwindigkeit von 25 bis 30 km/h ein Insekt ins Gesicht geflogen. Die 41-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell