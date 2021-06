Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht Beteiligte und Zeugen nach zwei Verkehrsunfällen mit Kindern

Borchen (ots)

(mb) In Borchen haben sich am Dienstagmorgen vermutlich zwei Verkehrsunfälle ereignet, bei denen radelnde Kinder verletzt wurden. Dazu liegen verschiedene Zeugenangaben vor. In einem Fall konnte ein beteiligtes Kind ermittelt werden. Im zweiten Fall sind weder das Kind, noch der beteiligte Autofahrer bekannt.

Ein Unfall passierte, so die Ermittlungen der Polizei, gegen 07.55 Uhr auf dem Stadtweg. Ein Siebenjähriger fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule gegen ein geparktes Handwerkerfahrzeug und fiel zu Boden. Ein bislang unbekannter Mann sprach mit dem Jungen und gab ihm gegenüber an, dass der geparkten Wagen nicht beschädigt sei. Weder der Kastenwagen noch der unbekannte Mann konnte später von der Polizei am Unfallort angetroffen werden. Der Junge hatte nur leichte Verletzungen erlitten und war weiter zu Schule gefahren. Dort hatte ihn seine Mutter abgeholt.

Laut zwei Zeugenaussagen war es bereits gegen 07.45 Uhr auf dem Holsteiner Weg zu einer Kollision zwischen einem radelnden Kind und einem Auto gekommen. Das Fahrzeug habe den Holsteiner Weg aus Richtung Wegelange befahren. Der Junge sei dem Auto entgegengekommen. Beim Zusammenstoß sei das Kind über die Motorhaube geflogen. Der Junge sei augenscheinlich an Schulter und Bauch verletzt worden und habe geweint. Aus dem Auto sei ein Mann ausgestiegen, der mit dem Jungen gesprochen habe. Beide Unfallbeteiligten hätten die Hilfe einer Zeugin abgelehnt und seien weitergefahren. Der Junge soll 7 bis 9 Jahre alt sein und vermutlich blonde Haare haben. Er war mit einem blauen Fahrrad unterwegs. Den Autofahrer beschreiben Zeugen als 50 bis 60 Jahre alt und etwa 170 cm groß. Er trug eine Brille, hatte einen grauen Bart und eine leichte Glatze. Bei dem Auto soll es sich um einen blauen Kleinwagen handeln. Auf der Motorhaube soll ein Kratzer durch den Unfall entstanden sein. Die Polizei hat in diesem Zusammenhang bereits ein möglicherweise am Unfall beteiligtes Auto überprüft.

In diesem Fall werden die Beteiligten gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05251/3060 in Verbindung zu setzen. In beiden Fällen bittet die Polizei weitere Zeugen sich unter dieser Telefonnummer zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell