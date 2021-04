Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wildunfall mit verletzter Kradfahrerin

Rostock (ots)

Am 25.04.2021 gegen 05:45 Uhr kam es in der Nähe der Ortschaft Güstrow zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Kleinkraftrades befuhr die Landesstraße 14 in Fahrtrichtung Glasewitz. Auf Höhe des Solarparks lief plötzlich ein Wildschwein auf die Fahrbahn. Die 34-jährige Deutsche konnte nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision zwischen Tier und Kleinkraftrad. Infolge des Zusammenstoßes stürzte sie und wurde mit dem Verdacht auf schwere innere Verletzungen in das KMG Klinikum nach Güstrow verbracht. Das Wild entfernte sich von der Unfallstelle. Das Kleinkraftrad war durch den Sturz nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- Euro. Jonas Ehmke Polizeihauptrevier Güstrow

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell