Polizei Paderborn

POL-PB: Sofa im ehemaligen Hotel gezündelt

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Am Dienstagabend stieg erneut Rauch aus dem weitestgehend leer stehenden Hotel im Aatal auf. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Feuerwehr wurde gegen 20.15 Uhr alarmiert. In dem ehemaligen Hotel brannte ein Sofa. Die Wehrleute löschten das Feuer schnell, sodass kein weiterer Schaden entstand. Das ist bereits der dritte Fall von Brandstiftung in dem Gebäude, das in nächster Zeit abgerissen werden soll. Die Polizei vermutet Jugendliche, die durch eins der beschädigten Fenster in das Gebäude gelangen, als Verursacher.

Sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Die Polizeiberichte zu den ersten beiden Bränden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4923902 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/4899680

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell