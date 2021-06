Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer beim Abbiegen angefahren

Paderborn (ots)

(mb) An der Kreuzung Husenerstraße/Leostraße ist am Montag ein Radfahrer mit einem abbiegenden Auto kollidiert und verletzt worden.

Ein 56-jähriger Opel-Meriva-Fahrer fuhr gegen 14.10 Uhr auf der Husener Straße stadteinwärts. An der Kreuzung Leostraße musste er an der Ampel zunächst anhalten. Bei Grün bog er nach rechts ab. Dabei achtete er nicht auf einen parallel auf dem Radweg fahrenden Radfahrer, der die Leostraße geradeaus überqueren wollte. Der 35-jährige Radler prallte gegen die rechte Autoseite, schlug mit seinem Kopf, der durch einen Fahrradhelm geschützt war, gegen das Auto und stürzte über den Lenker. Der verletzte Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

