Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Montabaur: Einbruch in Wohnung, Schmuck und Bargeld entwendet

Montabaur (ots)

Am gestrigen Mittwoch kam es zwischen 13:00 und 14:30 Uhr zu einem Wohnungseinbruch in der Hunsrückstraße. Bisher unbekannte Täter drangen in die Wohnung im 2. OG ein und durchsuchten alle Räume. Es wurde Schmuck und Bargeld entwendet.

