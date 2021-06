Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Werner Str.

2 Radfahrerinnen bei Verkehrsunfall verletzt

Coesfeld (ots)

Am Sonntag, 27.06.2021, gegen 11:15 Uhr, befuhren eine 41-jährige Wernerin mit ihrer 9-jährigen Tochter auf ihren Fahrrädern, die Werner Straße in Nordkirchen in Fahrtrichtung Capelle.

In Höhe der Hausnummer 10 kam die 9-jährige Tochter aus ungeklärten Gründen von der asphaltierten Fahrbahn auf den schmalen Schotterstreifen. Da der Asphaltrand erhöht war, stürzte das Mädchen anschließend mit ihrem Fahrrad. Die Mutter befand sich hinter dem Mädchen, konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und stürzte anschließend über das Fahrrad ihrer Tochter.

Mutter und Tochter wurden bei dem Unfall leichtverletzt und zwecks ärztlicher Behandlungen dem Clemens-Hospital in Münster zugeführt.

