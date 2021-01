Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Einbrecher stehlen Fotoausrüstung

Duisburg (ots)

Einbrecher haben am Montag (18. Januar) in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18 Uhr die Tür eines Reihenhauses auf der Straße Am Welschenhof aufgehebelt. Die Unbekannten stahlen eine Fotoausrüstung sowie einen Laptop und flüchteten unbemerkt. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0203 2800 entgegen.

