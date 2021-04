Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Vorfahrt missachtet, Unfallverursacherin leicht verletzt

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:20 Uhr, wollte eine 18-Jährige Renaultfahrerin aus Südhessen von der Hans-Koller-Straße nach links in die Weinstraße Süd abbiegen, übersah hierbei den von links kommenden bevorrechtigten Audi eines 24-jährigen Audifahrers aus Freinsheim und nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zum Verkehrsunfall im Einmündungsbereich. Beide PKW waren im Frontbereich stark beschädigt und wurden abgeschleppt. Die Unfallverursacherin verletzte sich bei dem Zusammenstoß leicht an der Schulter. Der Gesamtschaden wird auf ca. 3000 EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell