Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, L600

Trunkenheitsfahrt dank aufmerksamen Zeugen gestoppt

Coesfeld (ots)

Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte die Polizei in Merfeld eine Trunkenheitsfahrt beenden. Der betrunkene 39-jährige Dülmener war dem Zeugen bereits auf der A31 aufgrund seiner Fahrzweise aufgefallen. Bei seiner Überprüfung am frühen Sonntagmorgen (27.6., ca. 6 Uhr)auf der L600 in Merfeld konnte der Verdacht der Trunkenheit bestätigt werden. Ein durchgeführter Alko-Test verlief positiv. Dem Mann wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell